Сулейманов: "Олимпиакос" это не команда из ряда вон. Нужно продолжать верить

Нападающий "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов прокомментировал забитый гол в матче против "Локомотива" (1:1) и рассказал об ожиданиях от ответной игры против "Олимпиакоса"

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- Как часто забиваю головой? Это мой второй гол. Вандерсон покатил Стоцкому, он был на ударной позиции, но не собирался бить. Подал на меня, и я попал в ближний угол.



Важно ли мне, выхожу ли я на замену или начинаю в старте? Мне нет разницы. Я хочу играть, но я буду выкладываться в любом случае.



- Что нужно сделать "Краснодару", чтобы пройти "Олимпиакос"?



- Нужно продолжать верить. Есть много историй про камбэки. Главное, чтобы мы вышли с поля и сказали, что сегодня мы оставили все силы. Я думаю, это ещё не приговор.



Наш план? Сейчас самое главное восстановиться. Тренерский штаб расскажет, на что надо давить.



"Олимпиакос" это не команда из ряда вон. Это была не наша игра. Мы чуть-чуть не правильно сделали, что понеслись в атаку. Это опыт. В следующий раз мы свои ошибки не повторим.



- Ничья с "Локомотивом" это успех?



- Я так не думаю. Мы были лучше соперника. У них был атаки, но у нас их было больше.



Наш пропущенный гол? Это случайность. Каждый вратарь ошибается. Сколько раз он нас спасал. Его ошибки просто больше видно, чем наши.



Как себя ощущаю в таком графике? Очень круто. Лучше играть, чем тренироваться, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info