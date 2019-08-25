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Валерий Рейнгольд: "Спартак" показал чумовой характер

Ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал волевую победу красно-белых над «Крыльями Советов» - 2:1 в седьмом туре чемпионата России.
Фото: СЭ
- Я уже говорил, что если «Спартак» покажет зубы, он выиграет - я не ошибался. Хотя, конечно, в определенный момент было тревожно, - сказал Рейнгольд. - Чувствовалось, что ребята играли на жилах. Но это хорошо. Они показали чумовой характер - это самое лучшее качество в футболе. Думаю, что зрители в Самаре остались довольны. И «Крылья» под стать спартаковцам упирались. Все было по-футбольному. Такой футбол болельщикам нравится. Мы и ходим на футбол из-за таких матчей, где есть интрига. Опять же если красно-белые будут показывать характер, все у них будет получаться. Все-таки у них есть отдельные игроки с мастерством.

- Ларссон и Тиль, ставшие авторами голов в ворота самарцев, кажется, начали оправдывать средства вложенные «Спартаком» в их приобретение?

Да, без сомнения. Но я не хочу никого выделять. Выделять будем, когда команда покажет конечный результат. Сейчас это будет неправильно делать. Единственное, конечно, нельзя не отметить мастерство Тиля, когда он забил: хорошо разобрался, поймал на противоходе. На его месте наш игрок, наверное, растерялся бы, поспешил... Мастерство еще никто не отменял. В целом, конечно, я благодарен команде за проявленный характер.

- Сейчас особенно интересно противостояние спартаковцев с с «Зенитом» в следующем туре чемпионата России.

- Не хочу загадывать о том, что будет в матче с «Зенитом» - до этого еще будет игра Лиги Европы с «Брагой». Сейчас красно-белым надо подумать о том, как заработать какие-то деньги, надо компенсировать какие-то затраты, а для этого нужно выйти в групповой турнир Лиги Европы. «Брага» обыгрывается. Спартаковцы на голову сильнее своего соперника. Но только в том случае, если у них будет полная самоотдача, если проявят характер. А «Зенит» - это уже другая песня.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Рейнгольд Спартак Крылья Советов
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