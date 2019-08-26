Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча "Динамо" с "Тамбовом" (2:0) обратил внимание на отсутствие центрфорварда в игровой схеме москвичей.
"Динамо" выиграло по делу, итог матча решил как раз более высокий уровень мастерства футболистов. Из проблем обращает на себя внимание отсутствие центрфорварда. Нжи быстр, но нет классного завершения, не хватает хладнокровия, мастерства — в Саранске он имел два момента, но не реализовал. Нжи больше крайний форвард. Шейдаев пока может выходить на замену на 15-20 минут, усиливать игру, создавать давление.
Филипп мне понравился — и не только голом. Чувствуется уровень: мячи просто не теряет, разворачивает атаку всегда вперед. Конечно, за 20 миллионов евро купить слабого футболиста тяжело, но этот парень может себя проявить хорошо. Но и он не центрфорвард: немец больше игрок под выдвинутым нападающим, на этой позиции, чувствуется, ему более комфортно", - цитирует Шалимова "СЭ".
Игорь Шалимов: из проблем "Динамо" обращает на себя внимание отсутствие центрфорварда
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