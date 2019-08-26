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Гурам Аджоев: Тула зарекомендовала себя как город, где игроки перезапускают карьеры

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы над "Оренбургом" (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.

"В любом матче разыгрываются три очка, поэтому нам, конечно, важно было победить. Тем более все видят, что происходит в таблице. В прошлом году мы много говорили про плотность команд в ней, но в этом сезоне борьба, видимо, будет ещё острее.

Голы Ломовицкого и Луценко? Действительно оба мяча получились очень красивыми. Разными по стилю, но крайне эффектными. Сначала фантастический удар в девятку, а Луценко вообще всё здорово исполнил: и принял передачу, и развернулся, и в противоборстве с защитником, который висел у него на спине, классно пробил в верхний угол. Ради таких моментов болельщики и приходят на трибуны, эти эпизоды дарят незабываемые эмоции людям. Очень рад, что мы их не подвели вчера. В поздний час наши самые преданные поклонники пришли на стадион, верили в нас до последних минут. Всем им огромная благодарность и низкий поклон.

Можно ли сказать, что Ломовицкий станет полноценной заменой Бакаеву? Ребята постепенно адаптируются в команде, но делать какие-либо выводы преждевременно. Одна игра ничего не значит. Каждый день нужно начинать с нуля. Всё зависит от них самих. За последние годы Тула зарекомендовала себя как город, где игроки перезапускают свои карьеры. Примеров масса. Но надо понимать, что мы просто создаёт комфортные, правильные условия для работы. Всё остальное зависит уже от самих футболистов. От их желания трудиться и доказывать свою состоятельность", - цитирует Аджоева "Чемпионат.сом".


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Теги: Аджоев Арсенал Тула
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