» » Звонимир Шарлия: конечно, я боюсь Акинфеева. Когда Игорь говорит — никто не смеет перебить

Звонимир Шарлия: конечно, я боюсь Акинфеева. Когда Игорь говорит — никто не смеет перебить

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал, как он относится к капитану команды Игорю Акинфееву.
фото: Sportbox
"Ну конечно, я боюсь Акинфеева. А что? Ты и должен бояться таких легенд, как Игорь. Он все для ЦСКА, тащит команду, настоящая опора. Акинфеева надо уважать, и вся команда делает это. Когда Игорь говорит — никто не смеет перебить.

А во время игры Акинфеев повышает на нас голос, и это тоже объяснимо. Почти всю карьеру он провел с Березуцкими и Игнашевичем — я не видел их, но знаю, что они так же важны для клуба, как Игорь. Теперь вратарю приходится больше с нами разговаривать, учить, объяснять", — сказал Шарлия в беседе с Sport24.


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Теги: Шарлия ЦСКА Акинфеев
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