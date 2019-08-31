» » После победы над «Зенитом» «Уфа» получила пенальти и удаление, которые позволили «Оренбургу» одержать первую победу в сезоне

После победы над «Зенитом» «Уфа» получила пенальти и удаление, которые позволили «Оренбургу» одержать первую победу в сезоне

Совпадение или нет? О первой встрече игрового дня, которая обернулась серьёзным триллером с тремя забитыми голами, двумя красными карточками и перфомансом новчика оренбургской команды Шкофлека.


«Уфа» неспешно запрягала, но быстро поехала в этом сезоне. Настолько быстро, что ненароком сшибла «Зенит», который до этого ни разу не побеждала. В подобное несколько туров назад верилось совсем слабо, потому что башкирцы непривычно много пропускали, игроки покидали команду, а замены им Шамиль Газизов представлять не торопился.

- Если мы не наберем очки с «Оренбургом», то [последние наши] победы будут пустыми, - сказал полузащитник Карп после успеха с «Зенитом».

И действительно было бы очень обидно, обыграв чемпиона, потерять очки на последней команде чемпионата (у «Оренбурга» до стартового свистка всё ещё не было ни одной победы и всего два очка). Тем более «Уфа» забралась достаточно высоко – на восьмую строчку.


Зубодробительный футбол первого тайма мог спугнуть даже бывалого любителя отечественной лиги. Моментов не было вообще. Зато регулярно случались ломающие темп столкновения, фолы, борьба и нервные выносы. В общем, всё то, за что мы так «любим» матчи команд из нижней части таблицы.

Всё изменил Александр Пуцко, которому воздалось за нарушение на Зуеве в игре против «Ростова» (тогда бывший защитник «Спартака» отоварил локтём другого экс-красно-белого в своей штрафной, но судья не заметил). При угловом Пуцко завалил Шахова (момент не скандальный, но и не самый очевидный - далеко не всегда за такую борьбу ставят одиннадцать метров), за что хозяева получили пенальти, а сам Александр – предупреждение. Беленов удар Деспотовича не потащил.


А через пять минут после этого тот же Пуцко сфолил на Шкофлеке в центре и был выгнан за вторую жёлтую. Опять же - Пуцко не видел соперника. Был смысл показывать второе предупреждение ещё до перерыва?

Казалось, что теперь команда Федотова в шаге от первой победы, потому что преимущество не только по голам, но и численное. Только вот спустя несколько минут после возобновления встречи заработавший пенальти Шахов незаконно остановил врывание Бизяка, который в этот раз вышел в старте вместо Козлова (видимо, заработал такую возможность голевой передачей против «Зенита»), и уравнял составы.

Для арбитра Игоря Панина это, кстати, был только второй матч в премьер-лиге – до этого он судил лишь в дивизионах ниже.

Даже в равных составах «Оренбург» оказался сильнее. После отбора Афонина перед своей штрафной пошла контратака. Шкофлек классно бросил на Мишкича, а тот выкатил на пустые Зотову.



Для Шкофлека это, кстати, только вторая игра за «Оренбург». В прошлом, дебютном туре он оформил голевую против «Арсенала», а теперь заработал удаление для Пуцко и разогнал вторую результативную атаку своей команды. Чуть позже он, кстати, ещё и роскошно бил с угла штрафной, но попал только в штангу.

Новый лидер команды Федотова? Главное, не отдавать его за 50 тысяч рублей. А то «Оренбург», как выяснилось недавно, грешит сомнительными трансферными решениями.

«Уфа» не собиралась сдаваться. Один мяч вскоре отквитал Кротов, проводивший только второй матч в этом сезоне.


После этого башкирцы выглядели гораздо интереснее. Была возможность у Кротова оформить дубль и спасти партнёров от поражения, но здорово последние минуты отстоял голкипер гостей. «Оренбург» с огромным трудом выстоял и удержал первую победу в сезоне.

В нашем чемпионате осталось победить только «Сочи».

Чемпионат России

1:2

Голы: Деспотович, 40 (пенальти), Зотов, 66, Кротов, 68


"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов (Тилль, 60), Карп, Бизяк (Алиев, 72), Гиоргобиани (Кротов, 60).

"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов (Козлов, 71), Афонин, Аюпов, Мишкич, Шкофлек, Деспотович, Фамейе (Сиваков, 62).

Предупреждения: Карп, 3, Шахов, 22,53, Пуцко, 39, 45+1, Аюпов, 45, Афонин, 90

Удаления: Пуцко, 45+1, Шахов, 53.

Фото: ФК "Оренбург", "Фратрия", РИА Новости/Владимир Песня



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Теги: Оренбург Уфа
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