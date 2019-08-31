Самый крутой вратарь играет в «Ростове»... На левом фланге. Сборная лучших игроков 8-го тура

Ключевая фигура состава самых полезных игроков проявила себя не в центральном противостоянии двух столиц. И неудивительно. На фоне гениального сейва Чернова померкла бы даже Лига чемпионов!Помните легендарный сейв Комбарова в игре против «Севильи»? А руку Акинфеева в Казани? Так вот – больше они официально не котируются. После уморительного и вместе с тем потрясающего прыжка спиной из ворот Чернова на прежние спасения смотреть больше нет никакого желания.Не всегда оборона Точилина исправно останавливала прорывы дерзких грузинских парней из «Рубина», но в итоге «Сочи» не пропустил, а Кудряшов оформил забитый мяч в ворота своей бывшей команды.«Спартак» почти весь матч возился с мячом, но на ударную позицию так и не выбрался. Почему? Во-первых, конечно, из-за неуёмности Шюррле, лупившего с одержимостью маньяка с любого расстояния. Но всё-таки сказалась и уверенная игра защитников «Зенита». Ещё бы поменьше нарушений в опасной близости от штрафной – и матч можно было бы считать идеальным.В первом же матче за новую команду защитник оформил победный мяч, а ещё был самым крутым в разрушении: Магнуссон отдавал передачи сопернику, Дивеев не всегда был надежён в отборе, а вот у Гогуа (хотя некоторые эксперты и считают, что гол был забит из его зоны) подобных залётов не замечалось.



Александр Анюков, «Крылья Советов»



Злой Анюков расшатал своими агрессивными и своевременными отборами «Динамо» так, что у них почти не было шансов победить в Самаре. В итоговых 0:0 заслуга не только спасавшего Рыжикова, но и самого сурового защитника лиги ever.



Юрий Жирков, «Зенит»



Ну а что тут скажешь? Победный гол в центральной игре тура. Причем гол роскошный.







Бернард Бериша, «Ахмат»



После того, как Бериша вошёл в игру, матч изменился. «Ахмат», уступавший весь матч, начал атаковать куда острее (и практически всё шло через косовара). В компенсированное время Бериша положил симпатичный мяч с границы штрафной, принёс команде ничью, а сам заработал этим ударом себе новый автомобиль.





Полузащитник сделал своими проходами через центр несколько острых контратак и забил победный гол. Без ужасной игры Казани в обороне ничего бы не вышло, но это уже вопросы не к хавбеку «Сочи».Жига в этом туре оказался больше, чем Жиго! «Оренбург» всё-таки здорово усилился. Полузащитник в первой своей игре против «Арсенала» сделал голевую передачу, а с «Уфой» заработал вторую жёлтую для Пуцко и сделал возможным вторую результативную атаку, которая закончилась победным взятием ворот.



Эльдор Шомуродов, «Ростов»



Оформил дубль в игре против «Локомотива» и принёс своей команде первую строчку. Чуть-чуть не хватило до хет-трика, но Эльдор и так возглавил гонку бомбардиров.



Ари, «Краснодар»



Может, этого нападающего не хватило в противостоянии с «Олимпиакосом»? Ари вернулся после травмы (не играл с гостевой встречи с «Порту)» и сделал в игре с «Уралом» гол и голевую передачу (а ещё - массу обострений).

