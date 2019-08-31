» » Самый крутой вратарь играет в «Ростове»... На левом фланге. Сборная лучших игроков 8-го тура

Самый крутой вратарь играет в «Ростове»... На левом фланге. Сборная лучших игроков 8-го тура

Ключевая фигура состава самых полезных игроков проявила себя не в центральном противостоянии двух столиц. И неудивительно. На фоне гениального сейва Чернова померкла бы даже Лига чемпионов!

Евгений Чернов, «Ростов»

Помните легендарный сейв Комбарова в игре против «Севильи»? А руку Акинфеева в Казани? Так вот – больше они официально не котируются. После уморительного и вместе с тем потрясающего прыжка спиной из ворот Чернова на прежние спасения смотреть больше нет никакого желания.

Фёдор Кудряшов, «Сочи»

Не всегда оборона Точилина исправно останавливала прорывы дерзких грузинских парней из «Рубина», но в итоге «Сочи» не пропустил, а Кудряшов оформил забитый мяч в ворота своей бывшей команды.

Бранислав Иванович, «Зенит»

«Спартак» почти весь матч возился с мячом, но на ударную позицию так и не выбрался. Почему? Во-первых, конечно, из-за неуёмности Шюррле, лупившего с одержимостью маньяка с любого расстояния. Но всё-таки сказалась и уверенная игра защитников «Зенита». Ещё бы поменьше нарушений в опасной близости от штрафной – и матч можно было бы считать идеальным.

Седрик Гогуа, ЦСКА

В первом же матче за новую команду защитник оформил победный мяч, а ещё был самым крутым в разрушении: Магнуссон отдавал передачи сопернику, Дивеев не всегда был надежён в отборе, а вот у Гогуа (хотя некоторые эксперты и считают, что гол был забит из его зоны) подобных залётов не замечалось.


Александр Анюков, «Крылья Советов»

Злой Анюков расшатал своими агрессивными и своевременными отборами «Динамо» так, что у них почти не было шансов победить в Самаре. В итоговых 0:0 заслуга не только спасавшего Рыжикова, но и самого сурового защитника лиги ever.

Юрий Жирков, «Зенит»

Ну а что тут скажешь? Победный гол в центральной игре тура. Причем гол роскошный.


Бернард Бериша, «Ахмат»

После того, как Бериша вошёл в игру, матч изменился. «Ахмат», уступавший весь матч, начал атаковать куда острее (и практически всё шло через косовара). В компенсированное время Бериша положил симпатичный мяч с границы штрафной, принёс команде ничью, а сам заработал этим ударом себе новый автомобиль.

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Дорогие друзья! После завершения матча 8-го тура между командами «АХМАТ» и «Тамбов» полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА гIазот къобалдойла цуьнан) - генерального спонсора ФК «АХМАТ» - автомобиль марки Hyundai Solaris. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, неудержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Он заслуженно был признан лучшим игроком матча «АХМАТ»-«Тамбов». Уверен, большие победы нашего клуба ещё впереди! АЛЛАХ1У АКБАР! ДАЛА тIаьхье беркате йойла! #ПервыйПрезидент #Чечня #Кадыров #Даудов #Ахмат #Бериша #Грозный #Футбол

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Ибрагим Цаллагов, «Сочи»

Полузащитник сделал своими проходами через центр несколько острых контратак и забил победный гол. Без ужасной игры Казани в обороне ничего бы не вышло, но это уже вопросы не к хавбеку «Сочи».

Жига Шкофлек, «Оренбург»

Жига в этом туре оказался больше, чем Жиго! «Оренбург» всё-таки здорово усилился. Полузащитник в первой своей игре против «Арсенала» сделал голевую передачу, а с «Уфой» заработал вторую жёлтую для Пуцко и сделал возможным вторую результативную атаку, которая закончилась победным взятием ворот.


Эльдор Шомуродов, «Ростов»

Оформил дубль в игре против «Локомотива» и принёс своей команде первую строчку. Чуть-чуть не хватило до хет-трика, но Эльдор и так возглавил гонку бомбардиров.

Ари, «Краснодар»

Может, этого нападающего не хватило в противостоянии с «Олимпиакосом»? Ари вернулся после травмы (не играл с гостевой встречи с «Порту)» и сделал в игре с «Уралом» гол и голевую передачу (а ещё - массу обострений).



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Теги: Чернов Ростов Зенит Жирков ЦСКА Гогуа
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