"Ростов" может лишиться права проводить домашние матчи на стадионе "Ростов-Арена".
Как сообщает "РБ", проект документа был отправлен в адрес клуба 13 июля. Договор должен был быть расторгнут 13 августа, но руководство "Ростова" его не подписало. Информацию прокомментировал пиар-директор клуба Денис Штанько.
"Сейчас мы находимся в переговорном процессе. Аренда каждого матча обходится клубу в 2,4 млн рублей. Также мы можем потерять выручку в день матча. Однако самое главное — это болельщики. У нас средняя посещаемость — около 30 тысяч зрителей. Мы будем прилагать все усилия, чтобы остаться на "Ростов-Арене", но пока ясности по будущему нет", — сказал Штанько.
Как отмечают в клубе, причиной такого решения могло стать систематическое указывание "Спорт-Инжинирингу" на недостатки функционирования стадиона: нарушение работы инженерных коммуникаций, проблемах в организации систем контроля доступа и иных недостатках, негативно влияющих на обеспечение безопасности зрителей при проведении матчей.
Как подчеркнул представитель "Ростова", каждый недостаток клуб отражает в акте приема-передачи, в результате чего на управляющую компанию стадиона накладываются штрафные санкции.
"В последних матчах они составили не менее 18% от суммы договора аренды. Такие убытки не устраивают управляющую компанию стадиона, которая по разным причинам не устраняет недостатки, на которые указывает футбольный клуб", — рассказал Штанько.
"Ростов" может лишиться права проведения домашних матчей на "Ростов-Арене"
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