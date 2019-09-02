Иван Бакулин, представитель защитника сборной России Вячеслава Караваева, прокомментировал переход своего клиента из голландского "Витесса" в "Зенит".
"Переход в "Зенит" — это большой вызов для Славы. "Зенит" — большая команда, которая всегда претендует на высокие места и постоянно выступает в еврокубках. Для любого спортсмена высокого уровня это очень важный фактор при выборе нового клуба. Считаю, что он совершил большой шаг в развитии карьеры.
Караваев мечтал поиграть в Германии? Можно дождаться предложения, а можно не дождаться. Сейчас уже некорректно говорить о переходе в другой клуб. Но я уверен, что его мечты никуда не деваются, на то они и мечты. Вполне возможно, что в будущем он сможет замахнуться на клуб еще выше уровнем. Были ли у него еще предложения в это трансферное окно? Не комментирую", - цитирует Бакулина Sport24.ru.
Агент: переход в "Зенит" - вызов для Караваева. Он совершил большой шаг в развитии карьеры
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»