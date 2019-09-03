"Руководство нашего клуба не достигло соглашения ни с кем, кто был заинтересован в услугах нападающего Николая Комличенко. Сотрудничество "Млады Болеслав" с ним будет продолжено", — сказано на официальном сайте клуба.
Ранее появилась информация, что руководство ЦСКА отказалось платить ранее согласованную сумму в размере 2,5 млн евро и предприняло попытку арендовать форварда сборной России. Такой вариант не устроил чешский клуб.
"Млада Болеслав": руководство клуба не достигло соглашения ни с кем, кто был заинтересован в Комличенко
Футбольный клуб "Млада Болеслав" на официальном сайте опубликовал заявление по поводу нападающего Николая Комличенко.
Фото: metaratings
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