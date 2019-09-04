Егоров под прессингом. Клубы остались крайне недовольны работой арбитров

Даже заработавший на этом уйму очков на старте «Спартак». Об итогах собрания представителей премьер-лиги, которые по факту выразили главе судейства и инспектирования недоверие.
Пока мы подводили итоги трансферного окна и разбирались, кто из отечественных топов лучше укомплектовался, произошло собрание представителей клубов, где они встретились с руководителем нашего судейства Александром Егоровым. Как понимаете, радужной беседа получиться не могла.
«СЭ» подробно рассказал об итогах беседы. Ниже – главное.
• Лига отправит резолюцию на имя президента РФС Александра Дюкова по поводу недовольства судейством (сама РПЛ уволить Егорова не может). Клубы изложили свои претензии и по факту выразили недоверие
• Критические вопросы были не у всех представителей премьер-лиги: «Динамо», «Локомотив», «Арсенал» и «Тамбов» вроде бы как довольны нынешнем уровнем арбитров
• Остальные клубы активно желают перемен. Исключение: «Зенит». Действующий чемпион, судя по информации СМИ, занял максимально адекватную позицию – Петербург недоволен уровнем судейства, но считает, что увольнение Егорова не приведет к мгновенному улучшению
• Говорили насчёт кандидатуры генерального секретаря РФС Александра Алаева, но тот сослался на занятость. Вспоминали и о прежнем руководителя департамента судейства и инспектирования Андрее Будогосском (да-да, именно его Карпин предлагал сжечь на костре за недоверие к VAR)
- Мы давно не обсуждали судейство на уровне руководителей клубов, здорово, что вопрос подняли. У клубов накипело множество вопросов, которые они задавали и Егорову, и Алаеву. Это прерогатива РФС, но от ряда клубов было выражено много недоверия в том числе руководству судейского корпуса, в том плане, что назрели изменения. Это касается трактовки правил, подготовки арбитров, клубы просят как можно больше включать молодых арбитров, - рассказал «Чемпионату» президент лиги Сергей Прядкин.
Президент РФС Александр Дюков уже выразил своё мнение:
- Я согласен, что есть вина Егорова в том качестве судейства, которое мы видим. С другой стороны, были объективные причины, на которые он не мог повлиять. Наверное, правильно дать ему шанс исправить и улучшить ситуацию, которая есть. Ошибки допускали судьи, не он, - заявил глава нашего футбола.
Обстоятельно прокомментировал ситуацию и сам Александр Егоров, на которого этим летом свалилось пусть и по делу, но чудовищное давление:
- Судьям не очень удался старт чемпионата, было несколько резонансных ошибок. У опытного костяка судей возник спад. Но в последних турах нам есть чем гордиться, серьезных ошибок не происходило, - приводит «СЭ» слова Егорова.
Последние два тура ситуация действительно стала лучше. Но не кардинально: Евгений Турбин, например, получил «неуд» за работу на игре «Арсенал» - ЦСКА (не дал вторую жёлтую Облякову и не рассмотрел нарушение в отборе Дивеева). Это то, что было указано - навскидку можно вспомнить и не поставленный пенальти в тульские ворота за фол Сергея Ткачёва на Ахметове.
Правда, если вспоминать первые шесть туров, станет понятно, что это совсем безобидные ошибки. Несколько туров «Спартак» только и выезжал благодаря судейству («Сочи» и гол Жиго, «Динамо» и фол на Грулёве, «Ростов» - нет второй жёлтой Бакаеву и пенальти после фола Фернандо). Или, например, игра против «Сочи» уже ЦСКА - не заметить сломанный нос Чалова настоящий уровень.
Убирать за всё это Егорова нет особого смысла. Мы уже пробовали приглашать иностранцев, ставили заслуженных ветеранов, теперь вот попробовали более молодого руководителя (Егоров только-только закончил карьеру арбитра). Судьи в любом случае продолжают ошибаться, а должность главы ДСИ больше напоминает роль стрелочника.
Это правда, на старте этого чемпионата залётов больше, чем можно было бы себе представить, например, той же весной. Но что делать Егорову, если даже наш самый лучший Сергей Карасёв (если судить по его европейским назначениям) плывет в Оренбурге и выдаёт дичь в обе стороны?
Остаётся надеяться, что осенью арбитры не будут ошибаться так часто. А мы начнём больше говорить о футболе. Для этого можно предпринимать реальные действия уже сейчас: не увольнять Егорова и заниматься бюрократией, а поставить на каждый матч VAR.
Фото: Федор Успенский, «СЭ», Юрий Машков/ТАСС, ФК «Арсенал» Тула
Егоров под прессингом. Клубы остались крайне недовольны работой арбитров
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