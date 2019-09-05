"Я всегда поддерживал и буду продолжать поддерживать Глушакова. Он сделал много нужного для "Спартака". Клуб стал чемпионом благодаря Денису Глушакову, Артему Реброву, Андрею Ещенко, Дмитрию Комбарову. Они — герои, лидеры. Эти ребята очень хотели стать чемпионами. Тренер же сегодня есть, а завтра нет. Многие думают, что умный тренер является самой важной составляющей. Если бы Каррера был действительно хорошим тренером, почему же он сейчас без работы?
В "Спартаке" он слишком много брал на себя. Если бы Каррера занимался только тренерской деятельностью, а не лез в другие дела, то, возможно, он бы и сейчас тренировал "Спартак". А чемпионом "Спартак" стал бы при любом тренере", - цитирует Лю "Чемпионат".
Доктор Лю: если бы Каррера не лез в другие дела, возможно, тренировал бы "Спартак" и сейчас
Китайский врач Лю Хуншен, входивший в медштаб "Спартака" в чемпионском сезоне-2016/17, прокомментировал нашумевшее интервью бывшего полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.
Фото: Sports.ru
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