Новичок ЦСКА Лукас Сантос провел первую тренировку вместе с армейцами, а после ее окончания поделился впечатлением.
"Не могу даже передать, как я ждал этой тренировки. Все это время хотел, чтобы процесс переговоров поскорее завершился, и я вновь смог заняться любимым делом, футболом. Уже познакомился со всеми ребятами, главный тренер представил меня команде и несколькими шутками помог мне справиться с небольшим волнением. Я вообще считаю, что такие вещи помогают в работе.
К примеру, в первом интервью пресс-службе клуба мы шутили о том, что в ЦСКА очень строгий капитан, и он запросто может заставить кого-нибудь подстричься. Это было очень забавно (улыбается). Сейчас познакомился с Игорем лично, он поприветствовал меня на португальском и парой фраз помог освоиться в команде. Я уже понял, что Акинфеев — тактичный, дружелюбный человек с отличным чувством юмора, а на тренировке увидел, какой это великолепный вратарь. И вообще коллектив у нас замечательный, буду вливаться в команду дальше", — цитирует Сантоса пресс-служба клуба.
Лукас Сантос: я уже понял, что Акинфеев - тактичный, дружелюбный человек и великолепный вратарь
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