"У меня завтра день рождения, и это лучший подарок для меня! А на Пашин день рождения 17 сентября его ждет путь домой!" — написала Мамаева в инстаграме.
Жена Мамаева - об освобождении Павла: лучший подарок на мой день рождения!
Жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева в своем инстаграме высказалась об освобождении своего супруга по УДО.
"У меня завтра день рождения, и это лучший подарок для меня! А на Пашин день рождения 17 сентября его ждет путь домой!" — написала Мамаева в инстаграме.
"У меня завтра день рождения, и это лучший подарок для меня! А на Пашин день рождения 17 сентября его ждет путь домой!" — написала Мамаева в инстаграме.
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