Жена Мамаева - об освобождении Павла: лучший подарок на мой день рождения!

Жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева в своем инстаграме высказалась об освобождении своего супруга по УДО."У меня завтра день рождения, и это лучший подарок для меня! А на Пашин день рождения 17 сентября его ждет путь домой!" — написала Мамаева в инстаграме.