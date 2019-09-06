Экс-нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев поблагодарили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за готовность взять футболистов в грозненский "Ахмат".
"Я думаю, хотелось бы сказать в первую очередь то, что большое спасибо ему. В принципе он один из немногих, кто высказал свою позицию уверенно, не побоялся ничего. Таких людей было очень мало, но такие заявления громкие, в принципе нужно иметь четкую позицию и такое мужское слово. Поэтому в любом случае огромное спасибо за то, что на тот момент он сделал нам такое предложение. Но мы повторимся, наверное, что в любом случае мы отталкиваемся от наших клубов, как они скажут — так и сделаем", — цитирует Кокорина "Говорит Москва".
"Я только тоже могу присоединиться к Саше, слова благодарности. Потому что немного людей на тот момент в негативной форме говорили о нас. Я на первые месяцы нашего ареста встретил только, по-моему, двух людей, которые сразу сказали о готовности в случае чего… Я имею в виду про руководителей клубов — это Кадыров и президент "Урала" Иванов. Все. Два человека, которые не побоялись ничего, сказали спокойно, что, да, ребята оступились, ошиблись, но ничего страшного, мы готовы их взять. В любом случае спасибо им за поддержку всем, но отталкиваться будем, Саша правильно сказал, от своих клубов. Дальше уже видно будет", — добавил Мамаев.
Кокорин и Мамаев поблагодарили Кадырова за приглашение в "Ахмат"
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