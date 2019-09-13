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Цорн против расизма. «Спартак» будет судиться с журналистом

Из-за того, что Малосолов назвал Адриано обезьяной в твиттере, уже заведено дело по административной статье о возбуждении ненависти и унижении достоинства.


Летнее товарищеское дерби на «Кубке Париматч» («Спартак» победил 3:1), несмотря на его абсолютную бесполезность в итоговом плане, продолжает обсуждаться до сих пор. Точнее, один его эпизод – когда Адриано довёл Набабкина и устроил потасовку на поле.

После игры журналист Андрей Малосолов (известный болельщик красно-синих) бабахнул в социальных сетях таким твитом


В «Спартаке», если что, уже был прогрессивный западный Цорн, который решил не сносить обидных выражений в адрес футболистов и вроде как решил дать бан на посещение журналистом домашних матчей красно-белых.

Сам Малосолов равнодушно комментировал РБК:

- В данном случае к этому хотят притянуть расизм. Это привычный ход, когда заняться нечем. Если бы те же самые агрессивные действия совершил не Адриано, а Набабкин, Ломовицкий, Рассказов или Глушаков, то я бы тоже назвал обезьяной. За то поведение, которое они себе позволяют .


Несколько месяцев об этой истории молчали, но вчера стало известно, что «Спартак» намерен судиться с Малосоловым. И уже понятно, что это получится: по итогам рассмотрения заявления, подписанного гендиректором «Спартака» Томасом Цорном, на Малосолова было заведено дело по административной статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично»).

Малосолов активно комментирует произошедшее:

- В конце лета мне позвонили с незнакомого телефона. Говорят: «Вас беспокоит прокуратура Центрального округа, вы должны явиться в такой-то день». Я очень удивился, ведь даже представления не имел, что у кого-то могут быть ко мне вопросы. Оказалось, они есть у Томаса Цорна. Именно он ведь подписал заявление.

Был ли это расизм? Нет, это поведенческая оценка и эмоциональная реакция на инцидент, связанный со стычками Адриано и Набабкина, которые вполне могли закончиться массовой дракой футболистов. Причём если Кирилл просто играл грубо, за что, возможно, и был справедливо удалён, то Адриано провоцировал, бил в лицо и гримасничал в собственной манере. Спартаковца нужно было также убирать с поля, но «обезьяна» в его адрес – это, повторю, именно поведенческая характеристика.


Если бы в похожем стиле выступили Рассказов, Ломовицкий или Джикия, я бы написал про них то же самое. Такие же ассоциации возникают, когда Артём Дзюба, выпучив глаза, нападает на арбитров или футболистов других клубов. Или, например, когда мой старший 3-летний сын начинает хулиганить и кривляется, тоже часто говорю: «Хватит обезьянничать».

Тема расизма – часто средство манипуляции. Вспомните, например, когда Джикия, как кому-то кажется, неудачно пошутил над легионерами своего же «Спартака» — мол, они как шоколадки, которые тают от жары. Мне бы в голову не пришло обвинять Георгия в разжигании, но появилась куча людей и экспертов, которая так сделала, - приводит слова Малосолова «Чемпионат».

Ситуацию прокомментировал и адвокат Малосолова:

- Символом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году являлась обезьяна. Получается, что Луис Адриано был сравнён с официальным национальным символом Олимпийских игр, и в этом наша прокуратура обнаружила состав правонарушения.

Цорн объяснил позицию клуба:

- Мы написали письмо в прокуратуру по инциденту, который был в Австрии. Мы обязаны защищать наших футболистов.

Твит был в интернете. Мы можем только так поддержать нашего футболиста, написав в прокуратуру. Остальное уже решает суд. Это не наша ответственность.

Наши требования? Мы не требуем ничего, просто хотим, чтобы с этим разобрались. Наказание не мы назначаем, это вопрос законодательства.

- Был ли это расизм?

- Я считаю, что да, - приводит слова Цорна «СЭ».

Рассмотрение дела назначено на 27 сентября.

Фото: ФК "Спартак", "Чемпионат"


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Теги: Спартак Малосолов ЦСКА Адриано
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