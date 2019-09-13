Михаил Галактионов: Умяров оставил очень приятное впечатление в молодежной сборной России
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высоко оценил потенциал хавбека "Спартака" Наиля Умярова. 19-летний полузащитник провел по 90 минут в играх отборочного турнира Евро-2021 против Сербии (1:0) и Болгарии (0:0).
Фото: chertanovo-football.ru
"Он оставил очень приятное впечатление. Изначально он же был в списках резерва. Во многом на его вызов повлиял тот факт, что он начал активно играть в "Спартаке". Он заслужил своей игрой этот вызов, и уже на сборе показал, что является боевое единицей и выглядел более предпочтительнее, чем конкуренты по позиции. Сегодня выход Умярова был объективен, посмотрим, что будет в следующем месяце. Будем отслеживать его игровую практику и функциональное состояние", - приводит слова Галактионова "Спорт-экспресс".
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