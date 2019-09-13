Михаил Галактионов: Умяров оставил очень приятное впечатление в молодежной сборной России

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высоко оценил потенциал хавбека "Спартака" Наиля Умярова. 19-летний полузащитник провел по 90 минут в играх отборочного турнира Евро-2021 против Сербии (1:0) и Болгарии (0:0).

Фото: chertanovo-football.ru