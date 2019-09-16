Полузащитник "Ростова" Александр Саплинов рассказал, как этим летом оказался в донском клубе.
"Главная причина — это Валерий Карпин. Для меня важно, когда тренер хочет видеть игрока в команде. Валерий Георгиевич позвонил мне и это значило очень много. Он сказал, что хочет видеть меня в команде, этот разговор мотивировал и я быстро согласился.
Говорите, мной еще интересовались "Локомотив" и "Зенит", у которых бюджет гораздо больше? Тот, кто в 22 года выбирает деньги, потом быстро заканчивает с футболом. Таких примеров очень много. Я не жалею о своем решении, думаю, что сделал правильный выбор.
Что касается "Зенита", то я узнал об этом из СМИ, но потом сказали, что был реальный интерес. Об уходе не думал, мне в "Ростове" все нравится. В такие команды, как "Зенит", надо переходить уже готовым футболистом", - цитирует Саплинова ФК "Ростов".
Александр Саплинов - о возможном переходе в "Зенит": кто в 22 выбирает деньги, быстро заканчивает с футболом
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»