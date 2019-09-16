» » Александр Саплинов - о возможном переходе в "Зенит": кто в 22 выбирает деньги, быстро заканчивает с футболом

Александр Саплинов - о возможном переходе в "Зенит": кто в 22 выбирает деньги, быстро заканчивает с футболом

Полузащитник "Ростова" Александр Саплинов рассказал, как этим летом оказался в донском клубе.

"Главная причина — это Валерий Карпин. Для меня важно, когда тренер хочет видеть игрока в команде. Валерий Георгиевич позвонил мне и это значило очень много. Он сказал, что хочет видеть меня в команде, этот разговор мотивировал и я быстро согласился.

Говорите, мной еще интересовались "Локомотив" и "Зенит", у которых бюджет гораздо больше? Тот, кто в 22 года выбирает деньги, потом быстро заканчивает с футболом. Таких примеров очень много. Я не жалею о своем решении, думаю, что сделал правильный выбор.

Что касается "Зенита", то я узнал об этом из СМИ, но потом сказали, что был реальный интерес. Об уходе не думал, мне в "Ростове" все нравится. В такие команды, как "Зенит", надо переходить уже готовым футболистом", - цитирует Саплинова ФК "Ростов".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Саплинов Ростов Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Александр Саплинов - о возможном переходе в "Зенит": кто в 22 выбирает деньги, быстро заканчивает с футболом
Хорен Байрамян: меня учили действовать в нападении и всегда бежать на добивание
Игорь Черевченко: в этом году "Арсеналу" будет сложнее повторить успех прошлого сезона
Игорь Лещук - о выкриках болельщиков: не могу сказать, что кто-то из нас позорил имя "Динамо"
Николай Гиоргобиани: матч со "Спартаком" ничем не будет отличаться от игр с другими соперниками
Андрей Тихонов: мое мнение - Черчесов не пойдет в "Спартак"
Владимир Рыков: понимаю, почему болельщики "Динамо" свистят
Юрген Клопп: "Ливерпуль" - не лучшая команда Европы
Жена Икарди заговорила о возможном уходе игрока из "ПСЖ"
Александр Мостовой: вместо Кононова можно ставить в "Спартак" кого угодно из футбольных людей, хуже не будет 2
Защитник "Лиона" Денайер: сделаем максимум для того, чтобы обыграть "Зенит"
Виктор Файзулин: Дик Адвокат в "Зените" никому не мешал играть в футбол, смотрел со стороны 2
Василий Уткин: зарождение "Краснодара" — это как зарождение "Спартака" в 30-е годы 2
Вадим Евсеев: "Уфа" довольна. Очко - это шаг вперед
Валерий Карпин: после таких валидольных матчей я пью виски 3
Василий Кикнадзе: "Локомотив" не планирует зарабатывать в Лиге чемпионов 6
Рашид Рахимов: судья очень хорошо контролировал игру 1
Дмитрий Хохлов: у игроков "Динамо" были моменты, но они не смогли их реализовать 5
Магомед Оздоев: "Лион" - сильная команда, но в нашей группе все примерно одного уровня
Спорный пенальти, железобетонное удаление и феноменальный победный гол. На "Ростов Арене" было жарко! 3
"Ростов" дома одержал победу над "Ахматом" 34
Дмитрий Селюк: не вижу у своих футболистов никакого прогресса в этом "Тамбове" при Григоряне 6
Алексей Маклаков: кредит доверия к Кононову у болельщиков "Спартака" исчез 6
"Динамо" и "Уфа" сыграли вничью 19
В Италии журналист оскорбил Лукаку и был уволен: чтобы спастись, ему нужно дать поесть 10 бананов 3
Криштиану Роналду рассказал, будет ли он жениться на своей девушке
Сергей Юран: "Спартак" может попасть в Книгу рекордов Гиннесса из-за частой смены тренеров 3
Шандор Варга: Венгер в "Спартаке"? Почему нет. Это красно-белая команда 2
Дом Юмтити ограбили, пока игрок был на матче "Барселоны"
Жена Погребняка дала совет девушкам, как сохранять интерес к себе со стороны мужа 10
Все новости