Александр Медведев: смерть Риксена — очень печальная новость для нас
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал новость о смерти бывшего полузащитника команды Фернандо Риксена.
Фото: РИА Новости
"Очень печальная новость для нас. Фернандо продолжал бороться даже в самой безнадёжной ситуации. Достаточно вспомнить последнюю встречу, которую он организовал для своих друзей. От нас там присутствовал представитель фанатского движения, ребята со сборов отправили ему фотографии и пожелания, чтоб он не сдавался и боролся до конца", — сказал Медведев в беседе с "Чемпионатом".
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