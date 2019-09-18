Голландец ушел из жизни сегодня утром после продолжительной болезни — с 2013 года он боролся с боковым амиотрофическим склерозом, поражающим центральную нервную систему. Риксену было 43 года.
"Соболезнования семье, жене, ребенку, близким. Очень жаль…
Риксен запомнился своим бойцовским характером и профессионализмом. Всегда на тренировках и играх была полная самоотдача. Фернандо можно охарактеризовать таким словом, как боец", — сказал Горшков в беседе с Sport24.
Александр Горшков: Риксен запомнился своим бойцовским характером и профессионализмом
Экс-футболист "Зенита" Александр Горшков выразил соболезнования в связи со смертью бывшего полузащитника петербуржцев Фернандо Риксена.
Фото: РИА Новости
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