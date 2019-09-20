Николай Валуев: Кокорина и Мамаева наказали по делу

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев прокомментировал историю с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, которые на этой неделе вышли из тюрьмы после двух драк в центре Москвы в октябре 2018 года."Эта история будет поучительной. Я надеюсь, что она станет останавливающим фактором для возможных последователей этих ребят, замечательных футболистов.Кокорин и Мамаев реально побили других людей, причем с помощью подручных средств, включая стулья. Людям, которые оказались с ними в одном кафе, пришлось несладко.По делу ли их наказали? Конечно, по делу. И я очень надеюсь, что они вышли на свободу обновленными людьми", — сказал Валуев в эфире радио "Комсомольская правда".