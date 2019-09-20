"Краснодар" объявил о расторжении контракта с Мамаевым

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

Фото: ФК "Краснодар"

"Сегодня ФК "Краснодар" и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.



Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты", - говорится в заявлении клуба.