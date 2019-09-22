Нападающий "Сочи" Александр Карапетян после победы над "Динамо" (3:2) в 10-м туре РПЛ заявил, что всегда хочет приносить помощь команде своими голами.
"Тяжелая моральная игра. Вели, потом два пропустили, но сделали камбэк. Я всегда хочу забивать и помогать команде. Если своим голом я отправлю Хохлова в отставку, то будет жалко, но это футбол. Я хочу играть все время, Заба тоже молодец. Играть с Заболотным с первых минут? Это все вопросы к тренеру.
Мы с Нойштедтером в Германии играли друг против друга в 17 лет. Перед матчем говорили о Москве, погоде и так далее. Кальян или шашлык после этого матча? Все вместе. Шучу, нам нельзя", - цитирует Карапетяна Sport24.ru.
Александр Карапетян: будет жалко, если своим голом отправлю Хохлова в отставку
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