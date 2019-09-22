Бывший президент московского "Динамо" Геннадий Соловьев прокомментировал домашнее поражение бело-голубых от "Сочи" (2:3) в матче 10-го тура РПЛ.
"Поражение очень сложно комментировать. Тренера надо спрашивать, чего не хватило, я могу многое наговорить. Мне важна победа и только победа. Я думаю, "Динамо" справится со сложившейся ситуацией и выправится, я надеюсь на это. Игроки в команде — играющие, хорошие, просто сейчас Хохлова душат со всех сторон, но не нужно этого делать, потому что он должен спокойно работать.
Очень плохо, что сам Дима сдается, сдаваться ни в коем случае нельзя. Если он сам заявляет о возможном уходе, что это такое? Что это за слабость такая? Нужно дальше продолжать играть, заставлять команду тренироваться. Я за нашего тренера в любом случае, за российского", - цитирует Соловьева Sport24.ru.
Бывший президент "Динамо" Соловьев: очень плохо, что Хохлов сдается. Что это за слабость такая?
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