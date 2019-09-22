"Три мяча — это, конечно, большое преимущество. В итоге ЦСКА его удержал, пусть и пропустил два. Первый тайм в исполнении "Краснодара" однозначно худший в этом сезоне...
В первом тайме роль центрального нападающего пытался исполнять Ари. Но он мало за что зацепился. Его проблема в том, что он не борется, а просто играет в корпус соперника. Поэтому судья часто фиксируют фолы. Берг же, наоборот, начал цепляться, реально нагнетать. Считаю, тренеры "Краснодара" произвели очень правильные замены. Уткин и Скопинцев выпали.
Берга даже "деревом" называли? Ну у нас в интернете много чего пишут. Вообще-то Берг — форвард сборной Швеции. Согласитесь, не самой слабой команды, да? Просто у "Краснодара" своеобразный футбол. Не каждый нападающий к нему приноровится. Ведь Берг по своей стилистике силовой исполнитель. Первый гол ЦСКА он забил со "стандарта". Второй — выиграв борьбу после подачи. По большому счету, нетипичные мячи для "быков". На мой взгляд, скандинав — игрок высокого уровня. Где-то ему потребовалось время для адаптации", — приводит слова Кириченко "Спорт-экспресс".
Дмитрий Кириченко: Берга называли "деревом"? У нас в интернете много чего пишут, вообще-то он — форвард сборной Швеции
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко прокомментировал победу ЦСКА над "Краснодаром" (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России.
фото: Getty Images
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