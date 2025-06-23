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Мостовой: что для "Спартака", что для "Динамо" Иван Сергеев - нормальное подкрепление

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался по поводу информации о решении красно-белых подписать нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
Фото: РИА Новости
- Говорили же, что Сергеев в "Динамо" переходит. Понятно, что им и "Спартаку" нужен нападающий. Сергеев в "Крыльях" забивал. В "Зените" не смог закрепиться, стать основным. А что для "Спартака", что для "Динамо" Сергеев - нормальное подкрепление, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".

30-летний нападающий Иван Сергеев в сентябре 2024 года вернулся из петербургского "Зенита" в самарские "Крылья Советов", за которые ранее выступал с августа 2020 года по январь 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провёл 5 матчей во всех турнирах за сине-бело-голубых (1 результативный пас) и 25 матчей во всех турнирах за волжан (9 голов и 2 результативных паса).

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