Дзагоев вместе с ЦСКА отправился во Владикавказ, Акинфеев, Фернандес и Влашич - нет

Вице-лидеры чемпионата России вылетели во Владикавказ, где встретятся с местной "Аланией" в рамках 1/16 финала кубка России.

Фото: ПФК ЦСКА