Вице-лидеры чемпионата России вылетели во Владикавказ, где встретятся с местной "Аланией" в рамках 1/16 финала кубка России.
Вместе с одноклубниками на матч отправился и уроженец Северной Осетии Алан Дзагоев, в последнее время восстанавливавшийся после очередной травмы.
По сообщению клубной пресс-службы, на выезд Виктор Гончаренко взял с собой 19 футболистов, среди которых отсутствуют лидеры команды Игорь Акинфеев, Марио Фернандес и Никола Влашич. Полный список выглядит следующим образом:
Вратари: Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Хёрдур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Кристиян Бистрович, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол.
Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.
Игра между "Аланией" и ЦСКА начнётся 25 сентября в 18.00.
Дзагоев вместе с ЦСКА отправился во Владикавказ, Акинфеев, Фернандес и Влашич - нет
Вице-лидеры чемпионата России вылетели во Владикавказ, где встретятся с местной "Аланией" в рамках 1/16 финала кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА
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