«Если бы я был в «Спартаке» и у меня бы спросили: «Ты можешь взять любого русского игрока в «Спартак» - кого хочешь?» Я бы взял Ваню Облякова», - сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Иван Обляков играет за московский ЦСКА. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 9,4 млн евро.
В минувшем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забив семь голов. Также на его счету пять результативных передач.
По итогам сезона-2024/25 «Спартак» финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА занял третью позицию.
Генич назвал игрока, который мог бы усилить "Спартак"
Комментатор Константин Генич рассказал, какой футболист мог бы усилить московский «Спартак».
Фото: телеграм-канал Константина Генича