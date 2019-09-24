Букмекеры оценили шансы Заболотного и Мелкадзе выиграть бомбардирскую гонку РПЛ

В положивших шикарные голы в прошедшем туре форвардов "Сочи" и "Тамбова" не верят: их шансы стать лучшим бомбардиром РПЛ компания "Париматч" оценивает коэффициентом 50.



Аналитики Betcity считают, что Заболотный по итогам чемпионата забьёт больше Мелкадзе: коэффициент на этот исход составляет 1,47, на обратный - 2,5. В данный момент на счету у нападающих по 2 забитых мяча.