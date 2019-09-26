Олег Романцев: время закалило Карпина, у него появился свой взгляд на работу тренера
Самый титулованный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев отметил, что ему нравится футбол "Ростова" при Валерии Карпине.
Фото: Юрий Машков/ТАСС
"Ростов" показывает качественный, интересный футбол, в котором чувствуется тренерская рука. Видно, что время закалило Валерия, у него появился свой взгляд на профессию. И моментами у дончан проскальзывают черточки той игры, в которой сам Карпин был так хорош в "Спартаке". А то, что в его распоряжении оказался Еременко, придает действиям ростовчан осмысленность и остроту", — цитирует Романцева "Спорт-экспресс".
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