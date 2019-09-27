"У меня никогда не было предложений от "Спартака" или "Зенита". Но, если бы и поступили, я никогда не думал бы про эти команды. С первого дня, когда перешел в ЦСКА, чувствовал семейную атмосферу, был как дома. Никогда не смог бы играть в другой команде.
После ухода из ЦСКА были предложения из Москвы и от клубов около Москвы, но я бы не смог играть в другом месте", — сказал Тошич в передаче "КраСава" на YouTube.
Зоран Тошич: никогда не думал о переходе в "Спартак" или "Зенит". В ЦСКА чувствовал себя как дома
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за "Партизан", рассказал, поступали ли ему предложения от "Спартака" или "Зенита" во время его карьеры в России.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
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