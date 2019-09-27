"Динамо" в гостях победило "Ростов" в матче молодежного первенства

Молодежное первенство
11 тур
"Ростов" - "Динамо" - 1:3
Голы: Медведь, 6 - Галкин, 31, Данилин, 40, 53
11 тур
"Ростов" - "Динамо" - 1:3
Голы: Медведь, 6 - Галкин, 31, Данилин, 40, 53
"Ростов": Попов - Ларченков (Воронин, 85), Байдак, Медведь (Морозов, 61), Черкес, Колотиевский, Гулевский (Куприянов, 61), Абрамов, Безруков (Водяник, 89), Гапечкин (Вербицкий, 61), Гогричиани (Жихарцев, 80).
"Динамо": Сангаре - Слепов (Цесь, 89), Калачёв, Зорин, Фёдоров (Владимиров, 88), Школик (Глущенков, 90), Денисов (Несов, 90+2), Усанов (Сулаквелидзе, 85), Гоманюк (Мазурин, 71), Галкин (Карапузов, 61), Данилин.
Предупреждения: Черкес, 17, Байдак, 35, Гапечкин, 38, Фёдоров, 42