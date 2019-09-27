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"Динамо" в гостях победило "Ростов" в матче молодежного первенства

В матче 11-го тура молодежного первенства клубов РПЛ "Ростов" принимал "Динамо" и уступил со счетом 1:3.
Молодежное первенство

11 тур

"Ростов" - "Динамо" - 1:3

Голы: Медведь, 6 - Галкин, 31, Данилин, 40, 53

"Ростов": Попов - Ларченков (Воронин, 85), Байдак, Медведь (Морозов, 61), Черкес, Колотиевский, Гулевский (Куприянов, 61), Абрамов, Безруков (Водяник, 89), Гапечкин (Вербицкий, 61), Гогричиани (Жихарцев, 80).

"Динамо": Сангаре - Слепов (Цесь, 89), Калачёв, Зорин, Фёдоров (Владимиров, 88), Школик (Глущенков, 90), Денисов (Несов, 90+2), Усанов (Сулаквелидзе, 85), Гоманюк (Мазурин, 71), Галкин (Карапузов, 61), Данилин.

Предупреждения: Черкес, 17, Байдак, 35, Гапечкин, 38, Фёдоров, 42


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Теги: Молодежное первенство Ростов Динамо
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