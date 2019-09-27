"Решение суда – это глупость и непрофессионализм, судья проигнорировал верховный суд, потому что не услышали потерпевшую сторону. Прокурор не смогла объяснить известно ли Адриано о твите, который якобы его оскорбил. Унижения достоинства не возможно без личности униженного.
Если бы Андрей назвал Адриано самыми неприметными словами, то получил бы пять тысяч штрафа. А за сравнение Адриано с символом Олимпиады — 20 тыс. А теперь будет унижение, если одни назовут других конями, а те в ответ – свиньями", - цитирует адвоката "Чемпионат".
Адвокат Малосолова: теперь будет унижение, если назовут конями и свиньями
Адвокат Иван Миронов, представляющий интересы болельщика Андрея Малосолова, прокомментировал решение суда.
Фото: Комсомольская правда
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»