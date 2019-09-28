Гжегож Крыховяк: "Локомотив" уже обыграл "Зенит" в Суперкубке — нам по силам сделать это и в чемпионате

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от встречи с "Зенитом" в 11-м туре чемпионата России. Игра пройдет сегодня в Москве, начало — в 19:00 мск.

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"