"Мы уже обыграли "Зенит" в Суперкубке — конечно, нам по силам сделать это и в чемпионате! Игра очень важна для "Локо" с турнирной точки зрения. В случае победы мы сравняемся с "Зенитом" по количеству очков, а дальше все в наших руках — должны обходить их на дистанции.
Именно в таких матчах с топ-соперниками закаляется характер команды. Мы должны продемонстрировать свои амбиции и доказать всем, что способны победить в чемпионате", — приводит слова Крыховяка пресс-служба московского клуба.
Гжегож Крыховяк: "Локомотив" уже обыграл "Зенит" в Суперкубке — нам по силам сделать это и в чемпионате
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от встречи с "Зенитом" в 11-м туре чемпионата России. Игра пройдет сегодня в Москве, начало — в 19:00 мск.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
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