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Сергей Рыжиков: тренерская работа? Вы меня всё отсылаете. Как говорится, не дождётесь

Вратарь "Крыльев Советов" прокомментировал победу над "Тамбовом" (2:0) и поделился впечатлениями от дебюта партнёра по команде Богдана Овсянникова в матче на Кубок
Фото: Rusfootball.info
- Доволен ли тем, что почти не было работы сегодня? Доволен. Победа это всегда хорошо, победа это три очка. Она придаёт уверенности и раскрепощает команду. Положительные эмоции... Всё отлично.

Было ли принципиально не пропустить? Каждый сухой матч принципиален. Но если команда побеждает, а я пропускаю - без проблем.

- В социальных сетях вас часто критикуют, как это влияет?

- Я не читаю ничего в социальных сетях. Моё дело ловить и отбивать мячики, а дело зрителей приходить на футбол и получать удовольствие. Да, пока нет результата, которого от нас ждут, но мы работаем, тренируемся и мы, и тренерский штаб, и руководство - все хотят, чтобы Самара была повыше. Намного повыше.

- На Кубок в воротах играл Овсянников, как оцените дебют?

- Отлично. Он хорошо работает. Считают, он справился на сто процентов. Если у него останется такое желание работать, у него всё должно получиться.

Чувствую ли конкуренцию? Всегд её чувствую. Молодёжь меня подталкивает. Расстроюсь ли, если место основного вратаря займёт он? Каждый хочет играть. Расстроюсь, но что поделать - двух вратарей ведь не поставишь в ворота.

- Не хочется пока на тренерскую скамейку?

- Пока не хочется. Вы меня всё отсылаете, отсылаете. Как говорится, не дождётесь, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.


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Теги: Рыжиков Крылья Советов Тамбов
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