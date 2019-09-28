Сергей Рыжиков: тренерская работа? Вы меня всё отсылаете. Как говорится, не дождётесь

Вратарь "Крыльев Советов" прокомментировал победу над "Тамбовом" (2:0) и поделился впечатлениями от дебюта партнёра по команде Богдана Овсянникова в матче на Кубок

Фото: Rusfootball.info

- Доволен ли тем, что почти не было работы сегодня? Доволен. Победа это всегда хорошо, победа это три очка. Она придаёт уверенности и раскрепощает команду. Положительные эмоции... Всё отлично.



Было ли принципиально не пропустить? Каждый сухой матч принципиален. Но если команда побеждает, а я пропускаю - без проблем.



- В социальных сетях вас часто критикуют, как это влияет?



- Я не читаю ничего в социальных сетях. Моё дело ловить и отбивать мячики, а дело зрителей приходить на футбол и получать удовольствие. Да, пока нет результата, которого от нас ждут, но мы работаем, тренируемся и мы, и тренерский штаб, и руководство - все хотят, чтобы Самара была повыше. Намного повыше.



- На Кубок в воротах играл Овсянников, как оцените дебют?



- Отлично. Он хорошо работает. Считают, он справился на сто процентов. Если у него останется такое желание работать, у него всё должно получиться.



Чувствую ли конкуренцию? Всегд её чувствую. Молодёжь меня подталкивает. Расстроюсь ли, если место основного вратаря займёт он? Каждый хочет играть. Расстроюсь, но что поделать - двух вратарей ведь не поставишь в ворота.



- Не хочется пока на тренерскую скамейку?



- Пока не хочется. Вы меня всё отсылаете, отсылаете. Как говорится, не дождётесь, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.