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Радонич: мы одержали важную победу. Турнирная таблица стала выглядеть намного лучше

Нападающий самарских "Крыльев" Деян Радонич прокомментировал победу над "Тамбовом" (2:0)
Фото: "Крылья Советов"
- "Крылья Советов" провели хороший матч. Согласны с этим? Или есть моменты, которые хотелось бы улучшить?

- Прежде всего, хочу сказать, что мы очень довольны тем, что удалось победить. С первой до последней минуты мы играли гораздо лучше соперника. Даже до замен мы все равно были лучше. Может быть, хотелось, чтобы мы реализовал еще 3-4 хороших шанса, которые у нас были. Сегодня мы одержали очень важную победу, поскольку наша ситуация была не очень хорошей. Сейчас турнирная таблица стала выглядеть намного лучше. Мы в двух матчах пропускали на последних минутах, а теперь мы смогли победить. Надеюсь, мы сможем продолжить играть так же, как сегодня.

- Вы согласны, что сегодня замены оказали ключевое влияние на игру?

- Абсолютно согласен. Так же, как в игре с "Ахматом". Я не попадаю в стартовый состав, но в каждой игре в первых 11 турах я выходил на замену. Окей, тренер решает, кто будет играть, а я стараюсь изо всех сил показать свои лучшие качества, выходя по ходу матча. И сегодня было точно так же. Мы вышли вместе с Канунниковым, Максим забил. Когда впереди играю я, сопернику не становится легче. Если помните, с "Ахматом" мы сыграли 1:1 и забили после того, как провели замены.

- Но вы, конечно же, хотите получать больше игрового времени?

- Да, конечно. Но давайте поговорим об этом в другой раз. Сейчас не хочу это комментировать.

- Что вы можете сказать о судье? Пенальти вызвал большие вопросы.

- Я стоял в трех-четырех метрах и я не могу уверенно сказать, что там было. Я не хотел бы комментировать действия судьи. Может быть, мое первое впечатление было, что это не пенальти, но судья принял свое решение. Хочу сказать, что такое бывает в футболе. Иногда ты получаешь что-то подобное, иногда нет. Иногда ты доволен этим, иногда нет.

- Вы удивлены той плотностью, которая есть в российском чемпионате, особенно в нижней части таблицы?

- Нет, я не удивлен. Я знаю каждую лигу в мире, знаю каждую команду. Да, есть топ-лиги, есть более маленькие. Я люблю футбол всем сердцем и всей душой. Я стараюсь читать все, что могу прочитать. А если не могу, то использую Google переводчик. Имею ввиду, что это моя работа, и я хочу быть полностью в нее погружен, на все сто процентов. В России я слежу за всеми играми от первой до 240-й. Я наслаждаюсь этим. И поэтому я не удивлен - знал об этом ранее. И такая плотность это очень хорошо. Если вы посмотрите Бундеслигу, Примеру, АПЛ, то там есть несколько топ-команд, которые борются за чемпионство, а остальные борются друг с другом. А в чемпионате России очень хорошо. "Зенит", например, не может просто так легко обыграть "Тамбов". Это делает лигу конкурентоспособной.

- Значит, вы уже что-то знаете о "Сочи". Что можете сказать о вашем следующем сопернике и о предстоящей поездке в Сочи?

- В прошлом году "Сочи" были вторыми в ФНЛ, правильно? Да. И еще в Сочи на этой неделе проходит гран-при Формулы-1, верно? Ага. Я не смотрю ее, но видел новости по телевизору. Что касается игры с "Сочи", то она будет похожа на сегодняшнюю. Будет очень много борьбы. Мы должны сфокусироваться на предстоящем матче, потому что он будет большим для нас. Нам определенно нужно брать три очка. И вообще эта игра будет больше, чем за 3 очка. За 4, за 5, потому что очень важен результат. Надеюсь, мы покажем хороший футбол и все лучшее, что у нас есть, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.


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Теги: Радонич Крылья Советов Тамбов
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