Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (0:3).
"0:3 - проиграли сами. Наверное, не поверили что можем... Такой соперник не прощает таких ошибок. Понимали, что сложно будет с лидером чемпионата. Нельзя впятером-всемером действовать. Надо всей командой атаковать и обороняться. Поэтому есть претензии. Мы виноваты все. Все вместе будем разбираться в проблемах и исправлять ситуацию", - цитирует Парфёнова официальный сайт "Урала".
Дмитрий Парфёнов: такой соперник не прощает таких ошибок
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»