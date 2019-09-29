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Александр Бубнов: стратегические решения в "Спартаке" принимаются спонтанно и далеко не всегда логично

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 11-го тура РПЛ, в котором красно-белые играли с "Оренбургом" (1:2), а также поделился мнением об отставке Олега Кононова с поста главного тренера московской команды.

"На протяжении почти всей встречи "Спартак" владел территориальным преимуществом, причем до перерыва имел достаточно много возможностей отличиться. Если бы не вратарь "Оренбурга" Климович и неудачливость атакующей команды, хозяева вышли бы вперед, и игра получила бы иное развитие. Но "Спартаку" откровенно не везло с реализацией, а в конце тайма произошла еще одна неприятность: Айртону оказывали помощь за полем, Мельгарехо не успел перестроиться и закрыть позицию, чем воспользовался Малых. Получите гол в раздевалку.

"Оренбург", активно вошедший в игру на первых минутах, прессинговал "Спартак", затем принял защитную стойку, а забив гол, получил комфортную возможность играть по счету. Во втором тайме атаки "Спартака" уже не были столь опасными, извлечь пользу из владения мячом не получалось, плюс ко всему гол с углового забил Деспотович.

"Спартак" проиграл очередной матч, и у руководства просто не было иного выбора: Кононов отправлен в отставку. Трудно прогнозировать, кто станет его преемником, потому что стратегические решения в клубе принимаются спонтанно и далеко не всегда логично. Кононов не тот тренер, который был нужен "Спартаку". Но нельзя забывать: он оказался в трудных условиях, когда достичь лучшего результата было проблематично. Летом команду покинули почти все лидеры, новые игроки пришли не сразу и им в любом случае требуется время на адаптацию. Отсутствие сформировавшегося коллектива, обилие молодых игроков, которые пока не готовы тащить за собой, и новички — такой коктейль не способствует росту, а ровно наоборот. На ком бы ни остановил выбор "Спартак", новому тренеру будет очень сложн"», — цитирует Бубнова Sportbox.


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Теги: Бубнов Спартак
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