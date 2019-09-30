По данным "Спорт-Экспресса", кандидатура генерального директора московского клуба Томаса Цорна – экс-тренер "Шальке" Доменико Тедеско.
34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге.
Тедеско был уволен в марте после поражения со счетом 0:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "Манчестер Сити".
Ранее известный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что красно-белые рассматривают на пост главного тренера две кандидатуры из Германии и Голландии.
Источник: экс-тренер "Шальке" Доменико Тедеско – кандидат на пост наставника "Спартака"
Стало известно имя одного из претендентов на пост главного тренера "Спартака".
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
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