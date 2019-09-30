Кристиан Нобоа: "Зенит" для меня как семья. Хочу, чтобы они были чемпионами (видео)

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа прокомментировал победу над "Ахматом", передает корреспондент Rusfootball.info.

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- Конечно, тренируем с командой на тренировках, но такой гол получился в первый раз. Дай Бог, не в последний. Я посмотрел на вратаря и подумал, почему нет. Получился красивый гол.- Начинает получаться. Надо время на адаптацию. Сейчас в команде много новых игроков. Начинаем играть получше с каждой игрой. Хорошо, что есть результат. Самое важное теперь смотреть дальше. Впереди у нас "Крылья Советов".- У них хорошая команда ("Ахмат"), хорошие футболисты, хороший тренер. Только результата нет. Они старались и играли хорошо, но у нас получилось создать хорошие моменты для гола.- Да, дай Бог, сын будет футболистом. Он любит тренировки, любит футбол. Посмотрим, что будет дальше.-Я не знаю сколько. У нас в команде много молодых игроков. Они растут очень быстро. Есть игроки, которые могут стать нашим будущим. Чувствуется, что они хотят каждую игру сыграть еще лучше.- Тренер поменял много футболистов в кубке. Дал им шанс. Не получилось, но сейчас самое главное остаться в Премьер-Лиге. Надо каждую игру стараться через не могу.- В "Зените" у меня много друзей. Хочу, чтобы они были чемпионами. Они для меня как семья.