Кристиан Нобоа: "Зенит" для меня как семья. Хочу, чтобы они были чемпионами (видео)
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа прокомментировал победу над "Ахматом", передает корреспондент Rusfootball.info.
Фото: Rusfootball.info
- Очень красивый гол, были моменты. Тренируете на занятиях вне матча?
- Конечно, тренируем с командой на тренировках, но такой гол получился в первый раз. Дай Бог, не в последний. Я посмотрел на вратаря и подумал, почему нет. Получился красивый гол.
- Эта уверенность в себе появилась 4 последних матча? У команды все получается?
- Начинает получаться. Надо время на адаптацию. Сейчас в команде много новых игроков. Начинаем играть получше с каждой игрой. Хорошо, что есть результат. Самое важное теперь смотреть дальше. Впереди у нас "Крылья Советов".
- В середине матча, в конце первого тайма казалось, что "Ахмат" перехватил инициативу и нервно очень стали играть, стыков было много. Это их желание или все-таки пока еще что-то не получается?
- У них хорошая команда ("Ахмат"), хорошие футболисты, хороший тренер. Только результата нет. Они старались и играли хорошо, но у нас получилось создать хорошие моменты для гола.
- Ваш сын футболистом будет? В "Сочи" уже тренируется на том же стадионе, на той же базе, где и основная команда?
- Да, дай Бог, сын будет футболистом. Он любит тренировки, любит футбол. Посмотрим, что будет дальше.
- Вы уже сказали, что уже три матча выиграли. На каком уровне сейчас находится "Сочи" по игре и насколько можно ожидать в дальнейшем повышение этого уровня?
-Я не знаю сколько. У нас в команде много молодых игроков. Они растут очень быстро. Есть игроки, которые могут стать нашим будущим. Чувствуется, что они хотят каждую игру сыграть еще лучше.
- Команда вылетела из Кубка России, к сожалению для вас, насколько у вас делалась ставка на этот турнир?
- Тренер поменял много футболистов в кубке. Дал им шанс. Не получилось, но сейчас самое главное остаться в Премьер-Лиге. Надо каждую игру стараться через не могу.
- За "Зенитом" следите? Остался след в душе от команды?
- В "Зените" у меня много друзей. Хочу, чтобы они были чемпионами. Они для меня как семья.
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