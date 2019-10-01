"Уткин назвал "Зенит" империей зла? Ну, называть можно как угодно. Давайте "Реал" назовём империей зла, давайте называть "Спартак" империей зла. Вы забыли, что "Спартак" доминировал в советском футболе и в российском – в первые 10 лет под руководством Романцева. Я-то всегда работал в Ленинграде с "Зенитом" – это была самая нищая команда. Прошло время – ситуация поменялась. Какие условия были у киевского "Динамо" и Лобановского? Какие условия были у "Спартака", когда член политбюро Гришин их опекал? "Динамо" Тбилиси, "Арарат"… Но мы всё равно один раз выиграли – в 1984 году, и тем ценнее эта победа.
Сейчас так получилось, что "Газпром" патронирует "Зенит". А чем РЖД уступает "Газпрому"? Чем Федун и "Лукойл" уступают "Газпрому"? У "Динамо" – ВТБ. Наступил такой момент, что у "Зенита" хорошие условия. Надо благодарить "Газпром", который вытащил "Зенит", поднял его, и я благодарен как петербуржец", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Орлов ответил Уткину, назвавшему "Зенит" империей зла
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал высказывание известного блогера Василия Уткина, назвавшего "Зенит" империей зла.
Фото: Евгений Асмолов/ФК "Зенит"
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