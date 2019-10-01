"Все произошло внезапно. Для меня это приглашение тоже в своем роде стало неожиданностью на данном этапе. Мне позвонил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров, когда я еще был в студии "Матч Тв" (Адиев был экспертом во время матча "Сочи" — "Ахмат". — прим.) и сказал, что пора вылетать в Сочи.
Я пребывал в свободном статусе, и это первая причина. Вторая — "Ахмат" для меня близкий клуб, я родом из Грозного, и клуб для меня не пустой звук. "Ахмат" сейчас находится не в самой простой ситуации, и руководство посчитало, что я могу быть полезен. Поэтому я дал свое согласие. Постараюсь сделать так, чтобы Шалимову комфортно работалось и команда стала выступать лучше. Приложу максимум своей работоспособности и интеллекта", — приводит слова Адиева Sport24.
Магомед Адиев: гендиректор "Ахмата" позвонил, когда я был в студии. Все произошло внезапно
Тренер "Ахмата" Магомед Адиев рассказал, почему согласился на работу в грозненской команде и где его застал звонок от генерального директора.
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
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