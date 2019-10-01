Магомед Адиев: гендиректор "Ахмата" позвонил, когда я был в студии. Все произошло внезапно

Тренер "Ахмата" Магомед Адиев рассказал, почему согласился на работу в грозненской команде и где его застал звонок от генерального директора.

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