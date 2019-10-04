Ветеран московского "Спартака" Сергей Шавло поделился воспоминаниями о партнёре по команде Фёдоре Черенкове.
Сегодня, 4 октября, исполняется пять лет со дня смерти знаменитого российского футболиста.
"Сейчас таких трудно найти. Наверное, они есть. Но тогда было по-другому. В наши дни всё доступно. Сейчас меряются машинами и дачами, а тогда — игрой", - цитирует Шавло "Чемпионат".
Сергей Шавло - о Черенкове: сейчас таких трудно найти. Люди меряются машинами и дачами
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