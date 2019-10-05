Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал победу над "Сочи".
"Сочи" лучше начал встречу, но мы смогли открыть счёт. После этого какой-то промежуток времени мы смогли сделать свою игру. "Сочи" много атаковал, но ничего не создал. После 30-й минуты мы действовали лучше соперника. Как и во втором тайме. У "Сочи" был всего один момент, когда Карапетян головой пробил. В целом мы выглядели намного лучше и заслуженно победили.
Будет ли Соболев ещё бить пенальти? Конечно. Почему нет? Мы рады, что в составе нашей команды есть игрок, который является лучшим бомбардиром РПЛ. Ему надо в этом помогать. Промахиваются все", - цитирует Божовича пресс-служба "Крыльев".
Миодраг Божович: Соболев продолжит бить пенальти. Промахиваются все
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