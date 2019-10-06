Экс-полузащитник "Зенита" и "Крыльев" Молло собирается зимой вернуться в Россию

Футбольный агент Дмитрий Чельцов рассказал о причинах ухода французского полузащитника Йоана Молло из "Зенита" в "Фулхэм" летом 2017 года и сообщил о желании Молло, который сейчас выступает за "Панатинаикос", вернуться в один из российских клубов.

Фото: официальный сайт ФК "Крылья Советов"