"Зенит" набрал аргентинцев и Молло указали на дверь. На сборе в Австрии ему так и сказали: "Можешь искать себе новую команду". Когда появилось предложение от "Фулхэма", он мигом принял решение. Сказал: "Не хочу играть с детьми (Молло тренировался с юношами)", — и уехал. До сих пор каждое трансферное окно он звонит, умоляет, чтобы его взяли обратно в Россию. Недавно созванивались, он сейчас в греческом "Панатинаикосе". Сказал: "До зимы здесь поиграю, и дальше в Россию рвану. Пора возвращаться", — цитирует Чельцова "Спорт Бизнес Онлайн".
Помимо "Зенита", в России Молло выступал за "Крылья Советов". В РПЛ 30-летний француз в общей сложности сыграл 52 матча, забил 6 мячей и сделал 11 голевых передач.
Экс-полузащитник "Зенита" и "Крыльев" Молло собирается зимой вернуться в Россию
Футбольный агент Дмитрий Чельцов рассказал о причинах ухода французского полузащитника Йоана Молло из "Зенита" в "Фулхэм" летом 2017 года и сообщил о желании Молло, который сейчас выступает за "Панатинаикос", вернуться в один из российских клубов.
Фото: официальный сайт ФК "Крылья Советов"
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