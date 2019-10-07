Хусаинов: судейство Мешкова не соответствовало уровню игры «Краснодара» и «Спартака»

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью Rusfootball.info прокомментировал судейство бригады Виталия Мешкова в матче 12 тура РПЛ «Краснодар» - «Спартак» (2:1), в котором арбитр показал две красные карточки.

Фото: РИА «Новости»