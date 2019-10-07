Хусаинов: судейство Мешкова не соответствовало уровню игры «Краснодара» и «Спартака»

- Вас не удивило решение Мешкова об удалении Кайо без фиксации штрафного?
- Считаю, это решение не Мешкова, а судьи VAR. Оно справедливое, но подобное совсем не в духе игры. И это нарушение правил применения VAR. Мешков ведь даже нарушения не усмотрел, игра продолжилась.
А потом вдруг выносится дисциплинарное наказание. Это низкая квалификация судьи. Нарушение явное: судья находится в хорошей позиции – тут должна быть остановка, штрафной и карточка. А ты даёшь играть, и только через VAR была внесена корректировка по квалификации нарушения.
- Что скажете про удаление Джикии?
- Любые активные действия после остановки игры должны оцениваться желтой карточкой. Если игрок после свистка толкнул оппонента, или, например, плюнул, что приравнивается к удару, и тому подобное – всё это наказывается. А когда ты делаешь это с намерением – тем более.
Джикия, конечно, не ударил оппонента, но осуществил намеренно физическое воздействие после свистка. И получил то, что заслуживал. Так делать категорически нельзя. После только что полученного предупреждения ты ещё дополнительно проявляешь агрессию, – это должна быть автоматически вторая желтая карточка и удаление.
- Не было ли удаление Джикии притянуто за уши? Оно было футбольным или для формального уравнивания составов?
- Нет, это было чисто футбольное решение. И оно никак не связано с предыдущим удалением игрока «Краснодара». Нарушение было явным. Какая тут может быть симуляция?
Тут всё по-футбольному: после остановки игры никаких активных действий в адрес ни соперника, ни судьи быть не должно. Ведь игроки при остановке матча находятся в расслабленном состоянии, и агрессивные действия недопустимы категорически – ведь они могут привести к травмам, ибо соперник не готов к подобному.
Если, по аналогии, хоккеист после свистка атакует вратаря, то его прямо на площадке будет бить вся команда соперников.
Плюс арбитрам на матчи с участием Джикии нужно выходить собранными. Он может устраивать провокации против соперников. Может оскорбить, может незаметно и «укусить», и так далее. Судьям нужно знать манеру игры таких футболистов и быть готовыми давать им заслуженный отпор. Джикия – очень непростой мальчик.
- Вспоминается матч «Краснодар» - «Локомотив»: тогда Виталий Денисов буквально кричал главному про Ари – «вы посмотрите, он же буквально липнет ко мне». Ари – тоже непростой для судейства, грязноватый игрок?
- Да, Ари тоже из таких футболистов. Может, как Газзаев, за спиной прихватывать защитников. И в прошедшем матче он топтал соперников. Тому же Джикии въехал по спине. Ари – тоже очень кусачий парень. И судье перед матчем нужно анализировать, где подобное в игре стоит ожидать. Нужно знать, кто в командах главные «актеры», и что они могут сотворить.
Ари по этому матчу судье Мешкову стоило уделять больше внимания. Ведь за эпизод с ударом по спине, если не ошибаюсь, желтой карточки он не получил.
- Мешков, за исключением второй желтой Кайо, отсудил более-менее нормально?
- Слава Богу, что команды не переступили запретную черту и не вступили в совсем уж антифутбольное единобороство. В перебранку, потасовку или драуу. Хотя был эпизод, когда игроки обеих команд уже начинали кучковаться и ситуация накалялась.
Но на мой взгляд, к сожалению, сегодня Мешков по уровню квалификации не соответствовал уровню игравших команд. Открытый эпизод с явным нарушением Кайо показателен. После фола мячом после фола завладела другая команда, так что это была не пауза – судья изначально решил, что никакого нарушения не было.
Кстати, когда Мешков садится за VAR, эксперты ожидают в этих матчах аналогичных «чудес». Матч ЦСКА – «Локомотив»: в поле Безбородов, на VAR-е Мешков.
Вначале судья в поле пропускает момент в штрафной площади «Локомотива». Более того, Сигурдсону дают желтую карточку – не знаю, кстати, отменили ли её потом? А тут Мешков говорит: иди смотри VAR. А там видно, что в штрафной был фол на Чалове. Что интересно – Безбородов-то тоже был в хорошей позиции, но изначально ничего не зафиксировал. Назначается пенальти через VAR – всё верно.
Но дальше на Смолове происходит совершенно аналогичный эпизод, но в штрафной ЦСКА. Его почему-то Мешков не смотрит, даже несмотря на реакцию Сёмина. Такое заставляет усомниться не только в квалификации, но и в объективности судьи: в ворота «Локомотива» мы VAR посмотрим, а в ворота ЦСКА смотреть не будем. На мой взгляд, это говорит о довольно низкой квалификации судьи Мешкова.
- Может ли VAR сделать так, чтобы посредственный судья отработал матч на хорошем уровне?
- Нет. Для этого он и не предназначен. VAR может и должен помогать судьям в действительно сложных игровых ситуациях. А количество сложных для трактовки судьей ситуаций можно колоссально уменьшить за счёт хорошей физической подготовки и за счёт понимания сути футбола: умения предсказывать развития атак, знания единоборств и принципов построения обороны. То есть за счёт хорошего футбольного образования. Так ты намного чаще будешь на оптимальной позиции для оценки игровых эпизодов. Работа арбитра – это не механическое повторение одних и тех же действий, а интеллектуальная работа.
Хусаинов: судейство Мешкова не соответствовало уровню игры «Краснодара» и «Спартака»
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью Rusfootball.info прокомментировал судейство бригады Виталия Мешкова в матче 12 тура РПЛ «Краснодар» - «Спартак» (2:1), в котором арбитр показал две красные карточки.
Фото: РИА «Новости»
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