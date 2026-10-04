Тренер сборной Намибии - о матче с Россией: возможно, погода немного повлияла

Главный тренер сборной Намибии Коллин Бенджамин ответил, повлияла ли погода на игру его команды.

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Возможно, погода немного повлияла. Было действительно скользко, особенно это было заметно в эпизоде со вторым голом, - приводит слова Бенджамина РФС.