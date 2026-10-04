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Тренер сборной Намибии - о матче с Россией: возможно, погода немного повлияла

Главный тренер сборной Намибии Коллин Бенджамин ответил, повлияла ли погода на игру его команды.
Фото: РФС
По словам Бенджамина, возможно, погода немного повлияла на игру его команды - на поле было скользко.

- На высоком уровне нужно уметь адаптироваться ко всему: к погоде, состоянию поля и другим условиям.
Возможно, погода немного повлияла. Было действительно скользко, особенно это было заметно в эпизоде со вторым голом, - приводит слова Бенджамина РФС.

Вчера, 3 октября, сборная Намибии впервые в истории провела товарищеский матч с национальной командой России. Встреча состоялась в Екатеринбурге, а победу со счетом 6:0 одержала команда Валерия Карпина. Авторами забитых мячей стали: Лечи Садулаев, Константин Тюкавин, Данил Пруцев, Максим Глушенков, Максим Петров (пенальти) и Камаижанда Ндисиро (автогол).

Напомним, что во вторник, 6 октября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу со сборной Нигерии, матч состоится в Нижнем Новгороде. Ранее сборная России одержала победу над Ираном со счетом 2:0, игра состоялась в Казани.

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