Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Велес
14:30
Волга УлНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
16:00
ЛитваНе начат
Мальта
19:00
АндорраНе начат
Косово
19:00
АвстрияНе начат
Ирландия
21:45
ИзраильНе начат
Уэльс
21:45
ДанияНе начат
Португалия
21:45
НорвегияНе начат
Нидерланды
21:45
СербияНе начат
Греция
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
14:00
РодинаНе начат
ЦСКА
15:00
Арсенал ТулаНе начат
Зенит
19:00
БАТЭНе начат

"Великолепная поддержка, великолепное поле". Карпин - о Екатеринбурге

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о поддержке в Екатеринбурге.
Фото: Михаил Шапаев, РФС
По словам Карпина, ему понравилась поддержка трибун и поле в Екатеринбурге.

- Великолепная поддержка, великолепное поле – для этого времени года вообще идеальное.

Можно только поблагодарить болельщиков, Екатеринбург, всех, кто пришёл на стадион. Спасибо большое за поддержку и гостеприимство, - цитирует Карпина РФС.

Вчера, 3 октября, национальная команда России одержала победу над сборной Намибии в товарищеском матче со счетом 6:0. Забитыми мячами отметились: Лечи Садулаев, Данил Пруцев, Константин Тюкавин, Максим Глушенков, Максим Петров (пенальти) и Камаижанда Ндисиро (автогол). Впервые в истории матч главной национальной команды России прошел на "Екатеринбург Арене".

На данный момент Россия занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, Намибия располагается на 121 строчке в этом списке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится