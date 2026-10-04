"Великолепная поддержка, великолепное поле". Карпин - о Екатеринбурге

Фото: Михаил Шапаев, РФС

- Великолепная поддержка, великолепное поле – для этого времени года вообще идеальное.

По словам Карпина, ему понравилась поддержка трибун и поле в Екатеринбурге.Можно только поблагодарить болельщиков, Екатеринбург, всех, кто пришёл на стадион. Спасибо большое за поддержку и гостеприимство, - цитирует Карпина РФС.Вчера, 3 октября, национальная команда России одержала победу над сборной Намибии в товарищеском матче со счетом 6:0. Забитыми мячами отметились: Лечи Садулаев, Данил Пруцев, Константин Тюкавин, Максим Глушенков, Максим Петров (пенальти) и Камаижанда Ндисиро (автогол). Впервые в истории матч главной национальной команды России прошел на "Екатеринбург Арене".На данный момент Россия занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, Намибия располагается на 121 строчке в этом списке.