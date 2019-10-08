Билялетдинов: если "Спартак" не договорился с Тедеско, то Кузнецов - нормальный вариант

Бывший футболист "Спартака" Динияр Билялетдинов поделился мнением о ситуации вокруг назначения нового тренера красно-белых. Основной кандидат на пост Доменико Тедеско вернулся в Германию и должен дать свой ответ до конца недели. В матче против "Краснодара" обязанности главного тренера исполнял Сергей Кузнецов.

Фото: ФК "Спартак"