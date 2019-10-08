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Билялетдинов: если "Спартак" не договорился с Тедеско, то Кузнецов - нормальный вариант

Бывший футболист "Спартака" Динияр Билялетдинов поделился мнением о ситуации вокруг назначения нового тренера красно-белых. Основной кандидат на пост Доменико Тедеско вернулся в Германию и должен дать свой ответ до конца недели. В матче против "Краснодара" обязанности главного тренера исполнял Сергей Кузнецов.
Фото: ФК "Спартак"
— Первым за результат расплачивается тренер. Такова тренерская учесть. Можно считать, что первый день на работе – на один день меньше до увольнения. Нет вечных тренеров. Сейчас результаты «Спартака» не очень радуют. Сюда входит и вылет из Лиги Европы от команды, которая должна была быть пройдена, и ситуация в чемпионате России.

— Не исключаете, что Тедеско не захотел работать в «Спартаке»?

— Это большой пресс на тренера со стороны общественности, журналистов, болельщиков. Работа в «Спартаке» — не для слабонервных. Причем команда укомплектована неплохо, поэтому непонятно, почему такие результаты.

Что касается Тедеско, который улетел, может быть, он вещи собирает. Тут надо понять, дадут ли еще время Кузнецову. Он знает сложившуюся ситуацию больше. Было бы неплохо увидеть нового человека. Но если вдруг «Спартак» не договорился с Тедеско, то Кузнецов – нормальный вариант, — сказал Билялетдинов в интервью "РБ-Спорт".


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Теги: Билялетдинов Д. Тедеско Кузнецов Спартак
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