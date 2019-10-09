"Часто вспоминаю матч? Не очень, так как он крайне неудачно для нас закончился. Но всегда буду вспоминать с теплотой, хоть мы и не вышли дальше. Все-таки с нашей стороны был неплохой футбол, атмосфера на стадионе была впечатляющая.
Бывают разные эмоции. Я не забил гол, ребята могли забить еще. Но любая игра за сборную, когда ты выходишь на поле, это большая честь для любого игрока. Тем более в той сборной Украины собрались хорошие ребята. Шевченко, Ребров и другие. Против них тоже надо было хорошо сыграть. Так что как негативный я тот матч не вспоминаю.
Было понятно, что не решили задачу, потому что только победа давала возможность выйти на первое место в группе и пройти дальше. Пропущенный гол был разочарованием. Но надо отдать должное ребятам из сборной Украины, нам могли забить еще не один гол. К тому же Олег Романцев принял команду с тремя поражениями, это повлияло на дальнейший исход, хоть мы потом и играли лучше. Но даже та же Украина, несмотря на то, что вышла на чемпионат Европы, там не смогла пройти далеко. Так что тут и им, и нам обидно.
Через несколько дней у меня была игра в "Зените" в Кубке России. Я тогда подошел к Анатолию Викторовичу Давыдову и сказал: "Я не полечу, потому что у меня нет эмоций". Физически и психологически я был вымотан из-за этого матча сборной. Мне разрешили тогда остаться", — цитирует Панова "РБ-Спорт".
Панов: после матча с Украиной в 1999-м был опустошен, не полетел с "Зенитом" на игру
Бывший нападающий сборной России Александр Панов вспомнил о матче квалификации чемпионата Европы с Украиной (1:1), который состоялся в 1999 году. Встреча проходила в "Лужниках". Украинцы сравняли счет благодаря ошибке вратаря Александра Филимонова.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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