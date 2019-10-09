Панов: после матча с Украиной в 1999-м был опустошен, не полетел с "Зенитом" на игру

Бывший нападающий сборной России Александр Панов вспомнил о матче квалификации чемпионата Европы с Украиной (1:1), который состоялся в 1999 году. Встреча проходила в "Лужниках". Украинцы сравняли счет благодаря ошибке вратаря Александра Филимонова.

Фото: "Спорт-Экспресс"