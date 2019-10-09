» » Панов: после матча с Украиной в 1999-м был опустошен, не полетел с "Зенитом" на игру

Панов: после матча с Украиной в 1999-м был опустошен, не полетел с "Зенитом" на игру

Бывший нападающий сборной России Александр Панов вспомнил о матче квалификации чемпионата Европы с Украиной (1:1), который состоялся в 1999 году. Встреча проходила в "Лужниках". Украинцы сравняли счет благодаря ошибке вратаря Александра Филимонова.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Часто вспоминаю матч? Не очень, так как он крайне неудачно для нас закончился. Но всегда буду вспоминать с теплотой, хоть мы и не вышли дальше. Все-таки с нашей стороны был неплохой футбол, атмосфера на стадионе была впечатляющая.

Бывают разные эмоции. Я не забил гол, ребята могли забить еще. Но любая игра за сборную, когда ты выходишь на поле, это большая честь для любого игрока. Тем более в той сборной Украины собрались хорошие ребята. Шевченко, Ребров и другие. Против них тоже надо было хорошо сыграть. Так что как негативный я тот матч не вспоминаю.

Было понятно, что не решили задачу, потому что только победа давала возможность выйти на первое место в группе и пройти дальше. Пропущенный гол был разочарованием. Но надо отдать должное ребятам из сборной Украины, нам могли забить еще не один гол. К тому же Олег Романцев принял команду с тремя поражениями, это повлияло на дальнейший исход, хоть мы потом и играли лучше. Но даже та же Украина, несмотря на то, что вышла на чемпионат Европы, там не смогла пройти далеко. Так что тут и им, и нам обидно.

Через несколько дней у меня была игра в "Зените" в Кубке России. Я тогда подошел к Анатолию Викторовичу Давыдову и сказал: "Я не полечу, потому что у меня нет эмоций". Физически и психологически я был вымотан из-за этого матча сборной. Мне разрешили тогда остаться", — цитирует Панова "РБ-Спорт".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Панов Сборная России сборная Украины
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Милан" назначил Пиоли главным тренером
На матч Россия — Шотландия реализовано почти 60 тысяч билетов 1
Федерация регби России призвала футболистов отомстить шотландцам 1
«Филимонов... Ах! Боже мой!» 20 лет украинской победе в «Лужниках»
Аллегри назвал условие, при котором возглавит "Манчестер Юнайтед" 1
Ибрагимович: я еще способен на многое в Италии и других странах
Укравшему у Ари часы на 23 млн рублей грозит до 10 лет тюрьмы 4
Сборная России проводит тренировку в полном составе
Телеведущая ответила на призыв фанатов "Наполи" показать грудь 2
Панов: после матча с Украиной в 1999-м был опустошен, не полетел с "Зенитом" на игру 3
Месси назвал самую сильную команду, против которой играл 1
Голованов рассказал, как родилась фраза "Боже мой" после ляпа Филимонова 6
Пике: никогда не надевал футболку "Реала", у меня аллергия на нее 1
Голованов: обыграй Россия Украину в 1999-м, в эфире был бы пафос, патриотизм 2
Месси: неправда, что я не желал видать Гризманна в "Барселоне" 2
В Саудовской Аравии во время игры отключили VAR для зарядки телефона 2
Голованов: "бей, Хохлов, спасай Россию" — все знали, что это не обращение к Хохлову 3
Месси рассказал, как хотел уйти из "Барселоны"
Голованов: фартовость комментаторов — идиотизм, бред собачий 2
Боснич: продажа Лукаку — ошибка "Манчестер Юнайтед"
Лев: Нойер — номер один сборной Германии
Джампаоло проработал 111 дней в "Милане" — это антирекорд 1
Шюррле — Швайнштайгеру: помню финал ЧМ-2014, когда ты пожертвовал всем 1
Булыкин: у "Витесса" Слуцкого отличная возможность вырваться в лидеры 2
Менеджер Ла Лиги: нам очень интересен российский рынок
Агент: на Васютина претендовали клубы Бундеслиги, но он душой ближе к Петербургу 3
Кержаков: в интернате были вши, жили ввосьмером в одной комнате 3
Месси заявил, что верил в переход Неймара в "Реал"
Ибрагимович: "Милану" нужно делать инвестиции, так он ничего не достигнет
Сампаоли может заменить Силвиньо в "Лионе"
Все новости